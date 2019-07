Seth Rogen critica Benioff e Weiss per aver disertato il Comic-Con

Non tutti gli autori reagiscono allo stesso modo alle critiche: c'è chi preferisce affrontarle a viso aperto e chi, invece, preferisce far calmare un po' le acque. Alla seconda categoria appartengono probabilmente David Benioff e Daniel Weiss, i due criticatissimi autori di Game of Thrones.

I due showrunner, come tutti ricorderete, sono stati letteralmente subissati dalle critiche durante l'ottava e ultima stagione di Game of Thrones: da qui, probabilmente, la decisione di non presentarsi al panel della serie HBO che ha avuto luogo durante il Comic-Con di San Diego.

Una decisione che ha fatto parlare non poco i fan e che, a quanto pare, non è stata giudicata benissimo da alcuni colleghi: Seth Rogen ad esempio, durante il panel di Preacher, ha praticamente preso in giro la scelta di Benioff e Weiss dichiarando di essere disposto a rispondere al posto loro ad ogni domanda su Game of Thrones.

"Sappiamo che veniamo dopo il panel di Game of Thrones, che è stato un incubo totale, almeno secondo me. So anche che i loro showrunner non si sono presentati perché non volevano rispondere alle domande sullo show, così volevo solo dirvi che non sono un autore di Game of Thrones ma, essendo comunque un creatore di show televisivi, sentitevi liberi di farmi tutte le domande che volete su GoT. Non ho letto i libri ma ho visto la serie, quindi potrò riferirvi tutte le mie impressioni!" Ha scherzato Rogen.

Delle critiche al finale della serie si è comunque parlato durante il panel di GoT, durante il quale Conleth Hill si è espresso con parole dure nei confronti della stampa. Gli attori, poi, hanno rivelato le loro frasi preferite dello show.