Sette di Nove protagonista del nuovo teaser di Star Trek: Picard

A un mese esatto dall'uscito della serie in Italia, CBS ha diffuso in rete un breve teaser di Star Trek: Picard per ricordare ai fan del ritorno di Jeri Ryan nei panni di Sette di Nove.

Potete dare un'occhiata all'umana-Borg in calce alla notizia.

In questa nuova avventura, Picard dovrà assemblare una squadra per andare in soccorso di una giovane donna chiamata Dahj (Isa Briones), la quale ha un legame particolare con il Capitano. Tra i membri dell'equipaggio troveremo Santiago Cabrera nei panni di Christobal "Chris" Rios, Michelle Hurd in quelli di Raffi Musiker, Alsion Pil nel ruolo della Dottoressa Agne Jurati, Evan Evagora come Elnor e infine Harry Treadaway nei panni di Narek.

La prima stagione di Star Trek: Picard debutterà il 24 gennaio 2020 su Amazon Prime Video. Oltre alla Ryan, tra i volti noti del franchise ritroveremo anche Brent Spinder nei panni di data, la cui presenza era stata svelata nel trailer di Star Trek: Picard diffuso al Comic-Con.

Nelle scorse settimane CBS ha annunciato di aver rinnovato Picard per una seconda stagione, dimostrando grande fiducia nello show prima ancora della sua uscita. Entrambe le stagioni saranno composte da 10 episodi.

Stando ai dati raccolti da IMDb, Star Trek: Picard è la serie più attesa del 2020.