Quali sono i sette regni del Trono di Spade? Guida alla mappa di Game of Thrones

Game of Thrones ci ha accompagnato per otto stagioni e ha concluso la sua corsa nel 2019. La serie tratta dai romanzi di George RR Martin è ambientata nel continente di Westeros che è diviso in Sette Regni.

Ma andiamo con ordine, 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones, quando Aegon Targaryen e le sue sorelle Rhaenys e Visenya sbarcarono nel continente occidentale, Westeros era diviso in sette regni separati governati da:

Torrhen Stark, il Re del Nord.

Ronnel Arryn, Re della Montagna e della Valle.

Harren Hoare, Re delle Isole e dei Fiumi.

Loren I Lannister, Re della Roccia.

Mern IX Gardener, Re dell'Altopiano.

Argilac Durrandon, Re della Tempesta.

Meria Martell, Principessa di Dorne.



Erano le sette terre che Aegon si proponeva di conquistare e unire, cosa che fece nel corso dei due anni successivi, riunendole sotto il dominio della Casata Targaryen e del Trono di Spade. Quando Aegon fu incoronato, fu proclamato "Signore dei Sette Regni", sebbene allora non fosse del tutto vero. I dorniani resistettero all'offensiva di Aegon nascondendosi nelle montagne e impegnandosi in una guerriglia, e la principessa Meria si rifiutò di arrendersi.

Fu solo 187 anni dopo la conquista di Aegon che Dorne si unì ufficialmente ai Sette Regni grazie a un pacifico patto di matrimonio tra il principe Maron Martell (il sovrano di Dorne all'epoca) e la principessa Daenerys Targaryen (non quella che conosciamo noi), la sorella minore di Re Daeron II Targaryen, rendendo così finalmente unito tutto il regno.

Le Isole dei Fiumi, che da tempo erano indipendenti, erano governate dalla Casata Hoare al tempo della Conquista di Aegon. Ma, come ricompensa per aver sostenuto i Targaryen contro gli Hoare, le Isole dei Fiumi e le Isole di Ferro furono concessa l’una alla Casata Tully e l’altra alla Casata Greyjoy.

Alla fine della serie Sansa chiede l’indipendenza del Nord e gli viene concessa, così Bran Stark viene proclamato "Signore dei Sei Regni" ma, in realtà, è ora il Signore degli Otto Regni così suddivisi:

Valle di Arryn , governata da Casa Arryn dal seggio di Nido dell'Aquila.

, governata da Casa Arryn dal seggio di Nido dell'Aquila. Terre dei Fiumi , governate da Casa Tully dal seggio di Delta delle Acque.

, governate da Casa Tully dal seggio di Delta delle Acque. Isole di Ferro , governate da Casa Greyjoy dal seggio di Pyke.

, governate da Casa Greyjoy dal seggio di Pyke. Terre dell'Ovest , governate da Casa Lannister dal seggio di Castel Granito.

, governate da Casa Lannister dal seggio di Castel Granito. Terre della Corona , governate direttamente dal Re degli Andali, dei Rhoynar e dei Primi Uomini dalla Fortezza Rossa, ad Approdo del Re.

, governate direttamente dal Re degli Andali, dei Rhoynar e dei Primi Uomini dalla Fortezza Rossa, ad Approdo del Re. Terre della Tempesta , governate da Casa Baratheon dal seggio di Capo Tempesta.

, governate da Casa Baratheon dal seggio di Capo Tempesta. Altopiano , governato dalla Casa di Bronn dal seggio di Alto Giardino.

, governato dalla Casa di Bronn dal seggio di Alto Giardino. Dorne, governata da Casa Martell dal seggio di Lancia del Sole.

