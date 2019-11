Ecco le sette serie televisive più influenti dell'ultimo decennio

Nelle scorse ore TV Guide ha stilato la lista delle serie televisive più influenti dell'ultimo decennio e The Walking Dead, celebre dramma horror di AMC, è stata inserita al settimo posto.

Il merito della serie tv, secondo la celebre rivista, è quella di aver scatenato una vera e propria ondata di adattamenti televisivi tratti dai fumetti, dato che grazie al successo di The Walking Dead (che in passato è stato lo show più seguito di tutti i tempi, quando con la stagione 5 registrò il record assoluto di ascolti) avremmo avuto nel corso degli anni Outcast, Z Nation, The Strain, Preacher, The Boys e tanti altri.

Tra gli altri show citati, ad American Horror Story va il merito di aver lanciato la moda delle stagioni antologiche, a Making a Murderer quello di aver riacceso la passione per le storie di veri crimini, a Game of Thrones quello di aver dimostrato che la televisione è in grado di raggiungere le dimensioni dei blockbuster hollywoodiani e ad House of Cards quello di aver inaugurato l'era dello streaming on demand.

Infine sono stati citati anche Arrow, al quale la rivista ha riconosciuto il merito di aver dato nuova linfa ai supereroi in tv, con tanto di proprio universo condiviso, e Girls, che invece è stato capace di dare una voce ad una nuova generazione di millennials.

