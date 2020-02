Settima conferma per Bosch: sarà l'ultima stagione della serie Amazon Prime Video

Tra le più acclamate serie targate Amazon Prime Video non possiamo non menzionare il poliziesco Bosch, dalla cui produzione stavolta riceviamo aggiornamenti dal sapore agrodolce: la piattaforma on demand di Jeff Bezos ha appena confermato lo show per una settima stagione che, però, sarà anche l'ultima.

La serie con protagonista Titus Welliver e ispirata ai romanzi di Michael Connelly si avvia dunque alle battute finali e, sebbene non sia ancora stata resa nota una precisa data d'uscita, sappiamo per certo che la première avverrà entro la fine del 2020.



“Sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato con Bosch e non vedo l'ora di completare la storia nella settima stagione. È triste, ma tutte le cose belle finiscono e sono felice perché chiuderemo la storia nel modo che vogliamo", afferma Connelly. “Bosch è iniziato sette anni fa con il pilot scritto da me e lo showrunner Eric Overmyer. Abbiamo in programma di scrivere anche gli ultimi episodi insieme. Lasceremo la serie più lunga finora disponibile su Amazon Prime Video e sarà lì per essere scoperto da nuovi spettatori. È fantastico per me”.



Henrik Bastin, Partner e CEO di Fabrik Entertainment, l'azienda che ha prodotto la serie, ha aggiunto: "Sono lieto che Bosch stia tornando per la sua settima e ultima stagione. Produrre Bosch è stato un viaggio fantastico, e la mia più profonda gratitudine va a Michael Connelly, Eric Overmyer e al produttore esecutivo Pieter Jan Brugge. Sarebbe stato impossibile senza la loro visione creativa, talento e gentilezza. Sono orgoglioso di sapere che abbiamo dato tutto quello che potevamo nella serie e ai fan. Vorrei anche ringraziare Amazon per il loro costante supporto e impegno sin dall'inizio di questo progetto e per tutte e sette le stagioni. Jen, Vernon, Marc, Albert e Brian, grazie! È stato un vero spasso”!



Mentre Albert Cheng, COO e Co-Head of Television, Amazon Studios ha dichiarato: "Bosch è stato uno dei nostri primi Amazon Original e ci ha consentito di definirci come casa di serie accattivanti e ben scritte. È stato un piacere lavorare con Eric, Henrik, Michael, Pieter Jan, Dan, Titus e l'intero team Bosch. Siamo lieti di poter trascorrere un'altra stagione con Harry Bosch e concludere questa meravigliosa serie televisiva per i nostri clienti Prime Video”.



L'eccitazione è palpabile, soprattutto perché con la settima stagione di Bosch si concluderà anche una delle più longeve serie Originali Amazon: per un recap degli ultimi avvenimenti vi ricordiamo che tutti gli episodi sono precedenti sono disponibili sulla piattaforma.