Nella settima puntata di The Mandalorian ritroviamo una specie famosa

Mentre stanno ancora tutti parlando del colpo di scena nella puntata 7 di The Mandalorian, i fan più attenti dell'universo di Star Wars hanno notato un easter egg molto importante presente in una scena dell'episodio andato in onda nei giorni scorsi.

Tutti gli appassionati si ricorderanno sicuramente del Sith Darth Maul: è stato lui ad uccidere il maestro Jedi Qui-Gon Jinn e nel corso degli anni è diventato una vera e propria nemesi di Obi-Wan Kenobi, finché non venne definitivamente sconfitto da lui. Darth Maul è stato da subito uno dei personaggi più amati della trilogia prequel, tanto da ritornare per una breve parte anche in Solo, oltre che ad apparire nei numerosi fumetti e libri dedicati alla saga di Guerre Stellari.

In questo caso non stiamo parlando di lui, ma di un altro membro della sua specie, denominata Zabrak, che ha fatto la sua comparsa nel settimo episodio dell'opera con protagonista Pedro Pascal. In particolare possiamo vederne uno durante il combattimento nell'arena di Cara Dune, riconoscibile dagli inconfondibili corni che spuntano dalla sua testa.

La scena ha fatto incuriosire molto i fan della serie, ansiosi di scoprire qualcosa di più su uno dei Sith più potenti presenti in Star Wars. Per concludere vi consigliamo di leggere la nostra recensione della sesta puntata di The Mandalorian.