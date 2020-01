La settima stagione di Brooklyn Nine-Nine si mostra con il primo poster ufficiale

Brooklyn Nine-Nine, l'esilarante serie TV ambientata all'interno di un distretto di polizia di New York, tornerà il prossimo febbraio con la settima stagione. In attesa della premiere, il network NBC ha reso pubblico in esclusiva per il portale TV Line il primo poster che immortala gli storici protagonisti della serie.

Dopo l'annuncio del rinnovo di Brooklyn Nine-Nine per un'ottava stagione, ecco arrivare la pubblicazione del poster della settima che farà sicuramente felici i fan della serie con protagonista Andy Samberg nei panni del maldestro ma talentuoso detective Jake Peralta.

Mentre si avvicina il ritorno dello show, che coinciderà anche con il ritorno di alcuni personaggi molto amati dal pubblico, possiamo dare un'occhiata al poster - che potete trovare alla fonte in calce all'articolo. All'interno di esso ci sono i protagonisti storici dello show, ovvero Melissa Fumero (Detective Fumero), Joe Lo Truglio (Boyle), Stephanie Beatriz (Diaz), Joel McKinnon Miller (Scully), Dirk Blocker (Hitchcock), Terry Crews (Sergente Jeffords) e Andre Braugher (Capitano Holt), intenti a percorrere il celebre ponte di Brooklyn. Nella parte superiore dell'immagine campeggia il titolo Brooklyn Nine-Nine, mentre ancora più in alto si può leggere lo slogan della nuova stagione 'No more Mr. Noice Guys'. Infine, nella parte inferiore, è presente la data di debutto della premiere e il logo di NBC.

Che aspettative avete nei confronti di questa settima stagione? Vi ricordiamo che la premiere di Brooklyn Nine-Nine è prevista per il prossimo 6 febbraio, dove sarà possibile visionare due episodi intitolati Manhunter e Captain Kim.