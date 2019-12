Questa settimana The Mandalorian arriverà prima del solito

Per gli abbonati di Disney+ il venerdì è diventato da qualche settimana il giorno di The Mandalorian, ma per chi non vede l'ora di mettere gli occhi sul penultimo episodio della prima stagione è pronta una bella sorpresa.

Come indicato nella schedule ufficiale dello show, infatti, The Mandalorian 1x08 debutterà sul servizio streaming questo mercoledì, 18 dicembre, lo stesso giorno dell'arrivo in Italia di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. La messa in onda dell'atteso finale di stagione è invece prevista per il 27 dicembre, ovvero il venerdì successivo.

Dopo una puntata che visto l'apparizione di alcuni celebri alieni di Star Wars, Mando e Baby Yoda sono pronti ad affrontare qualunque cosa li attenda nell'ultima parte della stagione. Non avendo a disposizione sinossi ufficiali, però, è ancora presto per sapere se il nuovo episodio sarà interamente proiettato verso il finalissimo dello show.

La settimana puntata della serie, lo ricordiamo, è stata diretta da Deborah Chow (già regista del terzo esplosivo capitolo), mentre il finale di stagione è stato affidato a Taika Waititi.

Cosa vi aspettate dal nuovo episodio? Fateci sapere la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti. Nel frattempo, per rimediare all'attesa, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di The Mandalorian 1x06, episodio in cui il cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal ha avuto un incontro con delle sue vecchie conoscenze poco raccomandabili.