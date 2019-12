Il settimo episodio di The Mandalorian regala un emozionante colpo di scena

The Reckoning, il settimo episodio di Star Wars: The Mandalorian, è in streaming su Disney+, con due giorni d'anticipo rispetto alle solite uscite del venerdì per non sovrapporsi con il debutto americano di L'Ascesa di Skywalker, previsto appunto per il 20 dicembre. Molto probabilmente, è stato il più emozionante visto finora.

Questo renderà ancora più lunga l'attesa per il finale di stagione, per il quale bisognerà aspettare una decina di giorni anziché una settimana. Il cliffhanger con cui si conclude The Reckoning è infatti di quelli emotivamente devastanti.

L'episodio si ricollega alla premiere stagionale, con Mando (Pedro Pascal) che torna su Navarro su richiesta di Greef Karga, per eliminare il Cliente (Werner Herzog) una volta per tutte, per assicurare la libertà a se stesso e a The Child, ovvero il tenero e amatissimo Baby Yoda, del quale è disponibile persino un adesivo per auto. Per svolgere questo compito, Mando recluta alcuni dei suoi amici, come Cara Dune, Kuiil e IG-11, riprogrammato come droide di servizio. Unendosi a Greef Karga, il gruppo affronta così The Client, ma le cose non si concludono bene per tutti.

La prima grande morte della serie arriva infatti con l'entrata in scena del misterioso Moff Gideon interpretato da Giancarlo Esposito. Scopriamo così che è lui ad aver incaricato il Cliente di recuperare Baby Yoda, e che ovviamente non è soddisfatto del lavoro. Con uno scioccante colpo di scena, Gideon ordina di sparare contro l'edificio in cui ha luogo la transazione, uccidendo il personaggio di Herzog. Non solo: pochi minuti dopo, anche Kuiil rimane a terra.

Nelle ultime scene, il guardiano (probabilmente senza vita) viene catturato dalle truppe, insieme a Baby Yoda.

A questo punto, non resta che aspettare l'ultimo episodio di Star Wars: The Mandalorian.