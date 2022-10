Seven Wonders: Simu Liu protagonista della nuova serie Prime Video diretta da Justin Lin

Basata sull'omonimo romanzo di Ben Mezrich, Seven Wonders è la nuova serie action-adventure di Amazon Prime Video scritta da Adam Cozad (The Legend of Tarzan) e diretta da Justin Lin (S.W.A.T.).

La star di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli Simu Liu sarà il protagonista dello show e vestirà i panni del dottor Nate Grady, un brillante botanico-avventuriero che si unirà a Sloane Seydoux in una corsa contro il tempo per cercare di risolvere un antico mistero legato alle Sette Meraviglie del Mondo Antico.

Dopo essere diventato famoso in tutto il mondo per il suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe, rivedremo Liu prossimamente al fianco di Mark Wahlberg in Arthur the King.

Il regista di Seven Wonders Justin Lin è meglio conosciuto per aver diretto più capitoli del franchise di Fast and the Furious della Universal insieme a Star Trek: Beyond. Di recente è stato scelto per dirigere One Punch Man, l'adattamento cinematografico live-action della serie manga di successo mondiale per la Sony Pictures. In TV, Lin è produttore esecutivo di S.W.A.T. così come di Magnum PI, che si trasferirà alla NBC dopo quattro stagioni alla CBS. Ha diretto i pilot di entrambe le serie.

Lo show è prodotto da Perfect Storm Entertainment di Lin, Flynn Picture Company di Beau Flynn (Black Adam) e da Universal Television.

Restate sintonizzati per i prossimi aggiornamenti!