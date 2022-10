Severance 2 cast ancora più ricco: new entry Gwendoline Christe, Bob Babalan, John Noble

Fra le tante serie di nuovo debutto apparse nell'ultimo anno su piccolo schermo, Severance è senza dubbio una delle migliori. Acclamata da pubblico e critica, protagonista agli Emmy, lo show distopico sul mondo del lavoro di Ben Stiller si prepara alle riprese della Stagione 2 su AppleTV+. Con un cast da urlo, nuovo di zecca.

Apple TV+ ne ha aggiunti otto al cast del thriller Severance, a un passo dall’inizio delle riprese per la seconda stagione. Stiamo parlando di nomi del calibro di Gwendoline Christie (Game of Thrones), Bob Balaban (Grand Budapest Hotel), John Noble (Fringe), Merritt Wever (Godless), Alia Shawkat (Search Party), Robby Benson (La bella e la bestia), Stefano Carannante (Mirabilia) e Ólafur Darri Ólafsson (The Tourist).

Si uniscono al protagonista Adam Scott nella serie sceneggiata da Dan Erickson e che conta sulla regia e la produzione esecutiva di Ben Stiller, mentre Fifth Season funge da studio. Candidato a ben sette Emmy Awards, fra cui Miglior Serie Drammatica, lo show ancora giovane è stato battuto da altre vecchie guardie: trovate qui tutti i vincitori degli Emmy 2022.

In Severance, Mark Scout (Scott) guida un team presso le Lumon Industries, i cui dipendenti sono stati sottoposti a una procedura di licenziamento, che divide chirurgicamente i loro ricordi tra lavoro e vita personale. Questo audace esperimento di "equilibrio tra lavoro e vita privata" viene messo in discussione quando Mark si trova al centro di un mistero che lo costringerà a confrontarsi con la vera natura del suo lavoro. E di se stesso.

"Siamo entusiasti e felici di tornare sul set per l'entusiasmante secondo capitolo di Severance" – ha commentato ben Stiller, facendo l’eco alla condizione dei suoi protagonisti – “Anche se non sappiamo per quanto tempo siamo stati via o chi siamo là fuori, ci è stato detto che le persone si godono lo spettacolo e non potremmo essere più felici”. Sfruttando l’occasione dell’annuncio, la produzione ha anche reso pubblica una prima immagine dal set. La trovate di seguito, mentre potete leggere qui la nostra recensione di Severance. Se non l’avete ancora recuperata, è il momento di farlo.