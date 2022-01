Severance, guardate il trailer della nuova serie diretta da Ben Stiller!

La nuova serie che ha riunito Ben Stiller e Patricia Arquette, Severance, è finalmente in arrivo. Lo show targato Apple TV+ ha tra i suoi protagonisti Tramell Tillman, Adam Scott, Britt Lower, Jean Tullokc e Zach Cherry. Adesso è arrivato un primo trailer, che troverete in cima all'articolo.

Da quel che sappiamo Severance si concentrerà su un concetto molto moderno: l'equilibrio tra vita e lavoro. In un periodo in cui i confini tra queste due sfere sono sempre più sfumati, lo sceneggiatore e showrunner Dan Erickson decide di esplorare l'idea in un prodotto seriale. Al centro della vicenda ci sarà Mark, interpretato da Adam Scott, che lavora alle Lumon Industries, i cui dipendenti sono stati sottoposti a una procedura di licenziamento, che divide chirurgicamente i loro ricordi tra lavoro e vita privata per creare una sorta di "equilibrio". Il compito di Mark sarà proprio quello di guidare questa procedura. Tuttavia nel mentre il personaggio scoprirà un mistero, che lo porterà a nutrire grandi dubbi sul suo lavoro.

La serie è stata co-diretta da Aoife Mcardle e Ben Stiller, il quale è ha anche produttore esecutivo. I primi due episodi arriveranno su Apple TV+ il 18 Febbraio, mentre gli altri saranno pubblicati con cadenza settimanale sulla piattaforma, per un totale di 9 episodi. Siete pronti? Date un'occhiata al trailer!