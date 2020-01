Severance: Patricia Arquette e Ben Stiller insieme per la serie Apple

Secondo quanto riportato da Variety in esclusiva, Patricia Arquette ha firmato per entrare nel cast di Severance, la nuova serie drammatica targata Apple nel cui cast troviamo già Adam Scott nella parte del protagonista.

Il progetto in questione sarà diretto e prodotto da Ben Stiller che tornerà a collaborare con l'attrice Premio Oscar per la terza volta in carriera, l'ultima delle quali nella recente serie per Showtime Escape at Dannemora (ruolo valso all'attrice il suo secondo dei tre Golden Globes conquistati, l'ultimo invece è arrivato proprio nell'ultima edizione dei premi per The Act); i due avevano recitato insieme nel 1996 nella commedia di David O. Russell Amori e Disastri.

Severance è descritto come un thriller ambientato all'interno delle Lumen Industries, una società che mira a cambiare la vita nei luoghi di lavoro e a porre il giusto bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata del dipendente. Scott sarà Mark, un impiegato dal passato oscuro che prova a rimettere in sesto la propria vita. Nella serie la Arquette sarà il capo di Mark.

Sceneggiatore degli episodi nonché produttore esecutivo sarà Dan Erickson, mentre Chris Black sarà anch'egli produttore esecutivo insieme a Stiller, Nicky Weinstock e Jackie Cohn. Anche l'attore Adam Scott è accreditato come produttore. La serie sarà quindi trasmessa in streaming nella piattaforma digitale del colosso della tecnologia, Apple TV+.

La Arquette, nel corso dell'ultima edizione dei Golden Globes, si è resa protagonista con un profondo messaggio ai presenti, principalmente a favore delle elezioni e contro la rielezione di Donald Trump alla guida del governo statunitense il prossimo novembre: "Sono grata di essere qui a festeggiare, ma quando ripenseremo a questa data nei libri di storia, troveremo un paese sull'orlo di una guerra, un presidente che minaccia di lanciare 52 bombe via Twitter, ragazzi che rischiano la loro vita e un continente, l'Australia, in fiamme".