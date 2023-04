Severance, lo scrittore di House of Cards a lavoro sulla seconda stagione

Severance tratta di una società, la Lumon Industries, che utilizza una procedura medica di cancellazione mentale per separare la coscienza dei dipendenti tra le loro vite al lavoro e aldi fuori di esso. Lo show ha ottenuto un ottimo riscontro ed ora si prepara alla sua seconda stagione.

Secondo quanto riferito, lo show ha aggiunto una figura importante per mettere mano alla sua seconda interazione. Qui potete trovare il trailer della prima stagione di Severance.

I rapporti hanno rivelato che il creatore di House of Cards e Star Wars: Andor, lo scrittore Beau Willimon è stato chiamato a lavorare alla seconda stagione dello show, così come sulle stagioni future.

Una dichiarazione da parte di Apple TV+ lo ha confermato, così come il rapporto che indicava che questa nuova edizione di Severance sta subendo notevoli ritardi.

La serie creata da Ben Stiller è comunque in fase di sviluppo: "Siamo entusiasti e felicissimi di essere tornati sul set per l'emozionante secondo capitolo dello show" ha detto Stiller tramite Variety.

L'attore ha poi continuato: "Anche se non sappiamo da quanto tempo siamo stati via, ci è stato detto che alla gente piace lo spettacolo, non potremmo essere più felici!".

La seconda stagione di Severance avrà un cast più ricco, con attori del calibro di Bob Balaban, Gwendoline Christie e Stefano Carannante.

Non resta quindi che attendere con impazienza l'uscita dello show targato Apple TV+.