Sex and City, tutto pronto per il revival: Sarah Jessica Parker pubblica una foto dal set

Oltre 20 anni dopo la messa in onda del primo episodio di Sex and The City, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon sono ancora una volta insieme sul set per dare il via ai lavori per un nuovo capitolo dell'amatissima serie ambientata a New York.

Proprio l'interprete di Miranda ha voluto condividere sui social uno scatto in cui le tre protagoniste si ritrovano insieme per iniziare le riprese del nuovo episodio. Grande assente naturalmente è Kim Cattrall, che ha deciso di non riprendere il ruolo di Samatha per il revival di Sex and The City a quanto pare per alcuni screzi con le sue colleghe, con le quali sembra non aver mai avuto un buon rapporto.

Tra alcune defezioni che hanno lasciato il pubblico interdetto e gradite conferme, il cast del revival di Sex and The City è già delineato. Oltre al trio di protagoniste composto da Carrie, Miranda e Charlotte torneranno anche l'affascinante Mr Big (Chris Noth), Adrian Shaw (John Corbett), Steve Brady (David Eigenberg), Harry Goldenblatt (Evan Handler), Stanford Blatch (Willie Garson) e Anthony Marentino (Mario Cantone).

La serie limitata intitolata And Just Like That... andrà in onda su HBO Max e sarà composta da 10 episodi. Le protagoniste dello show sono ormai 50enni che devono fare i conti non solo con la loro complessa età ma anche destreggiarsi ancora una volta tra amici e amanti.

