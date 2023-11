Sex and the City, annunciata la nuova serie spin-off: sarà un reality show di appuntamenti

Secondo quanto riportato da Deadline, una serie reality incentrata sugli appuntamenti romantici è in fase di sviluppo presso la Bunim/Murray Productions, e sarà basata sul libro Sex and the City di Candace Bushnell. La serie, intitolata Is There Still Sex in The City, seguirà quattro favolose amiche cinquantenni alla ricerca di una svolta amorosa.

Secondo le premesse della serie, queste quattro amiche "vivranno insieme in un accogliente casale di campagna dove potranno scegliere tra un gruppo diverso di uomini in ogni episodio. Proveranno i toy boy, conosceranno uomini di terza età, saranno corteggiate da ragazzi ricchi e potranno anche flirtare con l'uomo dei loro sogni. Ma alla fine, chi ruberà davvero i loro cuori e le nostre donne riusciranno a riportare il sesso in città?". La serie sarà presentata ai potenziali acquirenti il mese prossimo.

"Le donne dai cinquant'anni in su sono la nuova fascia demografica più in voga per gli appuntamenti, e io dovrei saperlo, sono una di loro. Nel corso dei decenni ho frequentato uomini di tutte le età e sono entusiasta di lavorare a uno show che combina la mia passione per le relazioni con la possibilità di aiutare le donne, come me, a trovare una soluzione amorosa", ha dichiarato Bushnell.

"Riteniamo che il marchio di Candace sia cresciuto insieme al suo pubblico e che la sua esperienza nel settore degli appuntamenti sia un punto di ingresso incredibile per un esperimento di incontri coinvolgenti", ha aggiunto Julie Pizzi, presidente di Bunim/Murray.

Bushnell è conosciuta come la "vera Carrie Bradshaw", avendo creato l'alter ego durante la stesura del romanzo Sex and The City del 1996. Il romanzo ha ispirato l'omonima serie della HBO e il revival di successo And Just Like That.

All'inizio di quest'anno è stato annunciato il rinnovo per la Stagione 3 di And Just Like That... che probabilmente vedrà il ritorno di Kim Cattrall, dopo il suo cameo nella Stagione 2.

"Siamo entusiasti di trascorrere altro tempo nell'universo di Sex and the City raccontando nuove storie sulle vite di questi personaggi interpretati da queste attrici straordinarie", ha dichiarato il produttore esecutivo Michael Patrick King in un comunicato stampa.