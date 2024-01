Sex and The City arriva su Netflix: ma uscirà anche in Italia?

Se il ritorno di Kim Cattrall in And Just Like That , revival dell'iconica Sex and the City vi aveva già sconvolto, un'altra notizia è pronta a esplodere... su Netflix.

Pare, infatti, che Warner Bros. Discovery abbia concesso a Netflix in licenza diversi titoli tra cui proprio le sei stagioni di Sex and The City e show come Insecure, Ballers e Six Foot Under. L'accordo tra lo studio e il colosso dello streaming non può che consolidare Netflix come piattaforma di streaming tra le più popolari. Senza dimenticare che Sex and The City è una serie "immortale", che nel corso degli anni non ha mai perso smalto, come dimostra il successo del revival And Just Like That (la cui licenza è fuori accordo e pertanto rimarrà un'esclusiva HBO MAX). Non è il primo accordo di licenza che stringe il colosso dello streaming: qualche tempo fa, infatti, anche Disney+ aveva concesso 14 serie TV a Netflix.

I più nostalgici potranno così rivivere le avventure di Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha su Netflix USA che se la "storia insegna" ( il grande successo di Suits nella top10 ne è l'esempio) dominerà senza alcun dubbio la classifica di serie TV più vista sulla piattaforma con la N rossa. Ma potremmo vederla anche in Italia?

Al momento nel catalogo di Netflix Italia troviamo i due film di Sex and The City ma l'approdo della serie TV risulta ancora lontano. Tuttavia potete recuperare le sei stagioni di Sex and The City in streaming su NOW.