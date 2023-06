Sex and the City, Billy Eichner:'Aveva uno sguardo quasi autentico sugli omosessuali'

Billy Eichner è stato intervistato dal magazine People in occasione del venticinquesimo anniversario della serie di successo HBO Sex and the City. L'attore si è soffermato sulla rappresentazione che lo show costruì all'epoca della messa in onda sul piccolo schermo, del mondo omosessuale a New York City.

Mentre i fan su social parlano soltanto del ritorno di Kim Cattrall in And Just Like That, Eichner ha utilizzato parole di elogio nell'intervista:"Le mie amiche e i miei amici gay erano le persone giuste per essere attratte da Sex and the City. Ogni domenica sera avevo persone nel mio appartamento e lo guardavamo religiosamente. È stato uno dei pochi show che ha creato quello che all'epoca sembrava uno sguardo maggiormente autentico, anche se non perfettamente, sugli uomini gay e i nostri rapporti con le donne. Le conversazioni che avevano le donne sembravano le stesse che avevano con i miei amici. Non erano mai stati visti rappresentati in quel modo. Rappresentava donne e uomini gay molto di più di quanto non lo si facesse in tv e nei film dell'epoca".



Una delle scene che l'attore ricorda maggiormente è quella in cui Stanford (Willie Garson) andare in un bar gay in mutande:"Non c'erano molti show con scene nei bar gay, figuriamoci con ragazzi in mutande. Il fatto che Stanford andasse nei bar gay sembrava così radicale e mi aveva davvero attratto. L'ho capito subito perché ero stato lì divers volte, è stata girata in un vero bar gay di Chelsea a New York, chiamato Barracuda. Sono stato lì con i miei amici ma vederlo nello show con Sarah Jessica Parker l'ha posto sotto i riflettori".



Non perdetevi la recensione di And Just Like That, in attesa della seconda stagione.