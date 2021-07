Sex and the City: Carrie, Miranda e Charlotte sono tornate nella prima foto del revival!

Dopo la foto dal set del revival di Sex and the City pubblicata il mese scorso da Sarah Jessica Parker, è arrivata finalmente in rete la prima immagine di And Just Like That..., nuova serie composta da 10 episodi ambientata dopo gli eventi della serie originale.

In produzione in questo periodo a New York, il revival seguirà Carrie (Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) "mentre affrontano il viaggio dalla complicata realtà della vita e dell'amicizia dei loro trent'anni verso la realtà della vita e dell'amicizia ancora più complicata dei loro cinquanta", stando alla descrizione resa nota da Deadline.

Il resto del cast include tra gli altri Sara Ramírez, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson, Evan Handler e anche Chris Not, nonostante le voci dei mesi scorsi che anticipavano l'assenza di Mr. Big dal nuovo show.

Per quanto riguarda gli sceneggiatori, la comica e autrice Samantha Irby, la scrittrice Rachna Fruchbom e il produttore Keli Goff si sono recentemente uniti al gruppo di veterane formato Julie Rottenberg e Elisa Zuritsky, che lavoreranno insieme al produttore esecutivo Michael Patrick King.

And Just Like That... non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Che ve ne pare di questa prima immagine? Fateci sapere le vostre impressioni sul ritorno di Sex and the City nello spazio dedicato ai commenti. Intanto, vi lasciamo a tutti i personaggi di ritorno nel revival di Sex and the City.