Sex and The City: Carrie, Miranda e Charlotte sono tornate! Eccole nel nuovo promo HBO

Dopo aver visto le prime foto del revival di Sex and The City, Carrie, Miranda e Charlotte tornano a farsi vedere in un eccezionale promo rilasciato nel corso degli Emmy. Le tre si mostrano vestite di tutto punto e naturalmente, non può mancare l'ormai iconico Mr. Big.

Nello stesso promo HBO sono stati visti anche alcuni stralci di Euphoria, Insicure e anche Peacemaker, tutte serie attesissime nella prossima stagione televisiva. Il revival di Sex and the City annunciato lo scorso gennaio, riunisce le star originali della serie Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Stavolta il celebre gruppo di amiche si troverà a fare i conti con problematiche assai differenti da quelle a cui siamo stati abituati fin qui. Le tre infatti hanno ormai 50 anni e si trovano in una fase totalmente diversa della loro vita. Torneranno anche Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson ed Evan Handler.

Il revival di Sex and The City che andrà in onda su HBO Max sarà composto da 10 episodi e non è ancora chiaro come verrà raccontata l'uscita di scena di Samantha, dopo il definitivo addio di Kim Cattrall alla celebre serie ambientata nella Grande Mela. L'attrice ha ammesso di non aver mai avuto un buon rapporto con le sue colleghe e per tale ragione ha preferito voltare pagina piuttosto che restare impantanata ancora una volta in un ruolo che non la rappresentava.

