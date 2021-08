Sex And The City, Carrie e Mr. Big di nuovo insieme nelle nuove foto dal set del revival

Il reboot di Sex and the City , And Just Like That.. è in arrivo, le riprese sono in corso nella Grande Mela e grazie ad alcune immagini scattate sul set possiamo dare un’occhiata all’attesissima reunion tra Carrie Bradshaw e John James Preston, alias Mr Big.

Le immagini mostrano Sarah Jessica Parker e Chris Noth in piedi in una strada di New York e con in mano i copioni mentre si preparano a girare una scena. Mr. Big indossa un elegante abito blu scuro, mentre Carrie indossa un'elegante gonna a pois come potete vedere in calce alla notizia.



Non è chiaro da queste immagini se il matrimonio di Carrie e Big si stia rivelando un successo dopo che si sono sposati nel primo film di Sex and the City, ma non sarebbe Sex and the City senza un piccolo dramma di contorno.



And Just Like That... vedrà l'attesissimo ritorno di Carrie, Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis) Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) e Stanford Blatch (Willie Garson)

Un personaggio importante che non tornerà è Samantha Jones, l'attrice Kim Cattrall in precedenza aveva dichiarato che non sarebbe mai tornata nello show.



È probabile che la sua assenza verrà affrontata nel revival, con il responsabile dei contenuti di HBO Max Casey Bloys che ha suggerito che Samantha potrebbe semplicemente essersi allontanata dal gruppo:



"Proprio come nella vita reale, le persone entrano nella tua vita, le persone se ne vanno. Le amicizie svaniscono e iniziano nuove amicizie", ha detto Bloys. "Quindi penso che sia tutto molto indicativo delle fasi reali della vita... Gli amici che hai quando hai 30 anni, potrebbero non essere gli stessi di quando ne hai 50".



Tuttavia, Carrie e la banda potrebbero aver trovato alcuni nuovi amici, poiché è stato confermato che diversi nuovi personaggi verranno introdotti nella serie tra cui Karen Pittman, che è stata scelta per il ruolo della professoressa di diritto della Columbia, la dottoressa Nya Wallace, mentre Sarita Choudhury interpreterà l’agente immobiliare Seema Patel. Altri tre nuovi ingressi sono stati annunciati nel cast di Sex and the City recentemente, And Just Like That... debutterà entro la fine dell'anno su HBO Max negli Stati Uniti.