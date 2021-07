Sex and the City: nel cast del reboot anche una vecchia conoscenza Marvel

Secondo quanto riportato su Digital Spy, è stato appena confermato l'ingresso di alcuni volti nuovi nel cast del reboot di Sex and the City, la mitica serie di fine anni '90 che andò in onda per un totale di sei stagioni, dal 1998 al 2004, più la produzione di due lungometraggi per il cinema. La nuova stagione non vedrà Kim Cattral presente.

Ad unirsi al cast principale di Sex and the City ci saranno anche Karen Pittman, già vista nella serie Marvel Netflix Luke Cage, Sarita Choudhury, già volto di Homeland, e Nicole Ari Parker, quest'ultima apparsa recentemente nella serie Empire. Le new entry raggiungeranno nel cast le protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, con Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York Goldenblatt che espanderanno i loro ruoli dalla serie originale.

Pochi giorni fa abbiamo visto la prima immagine ufficiale di Sex and the City, il reboot, con la nuova stagione che sarà composta da 10 episodi ambientati dopo gli eventi della serie originale. Il reboot seguirà quindi Carrie, Miranda e Charlotte "mentre affrontano il viaggio della complicata realtà della vita e dell'amicizia ancora più complicata quando si svolge nel decennio dei loro cinquant'anni".

Per quanto riguarda gli sceneggiatori, la comica Samantha Irby, la scrittrice Rachna Fruchbom e il produttore Keli Goff si sono recentemente uniti al team della serie aggiungendosi alle veterane Julie Rottenberg e Elisa Zuritsky, che lavoreranno insieme al produttore esecutivo Michael Patrick King.

Il reboot, intitolato And Just Like That... non ha ancora una data d'uscita ufficiale ma arriverà prossimamente sulla piattaforma digitale HBO Max.