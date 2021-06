Sex and the City, chi tornerà nel cast del revival? Ecco tutti i nomi

Quattro degli uomini chiave nelle vite dei personaggi principali di Sex and the City torneranno in And Just Like That, la serie revival in programma su HBO Max. Lo show vedrà il ritorno di Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, tre delle quattro protagoniste dello show, orfane di Kim Cattrall che non tornerà nel ruolo di Samantha.

Ma chi sono i quattro attori che torneranno nel cast? Si tratta di Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson ed Evan Handler. Tutti e quattro torneranno nello show che riproporrà Carrie (Parker), Miranda (Nixon) e Charlotte (Davis), mentre cercano di rimanere a galla nella vita quotidiana con la loro amicizia a 50 anni.

La produzione dovrebbe iniziare nel corso dell'estate a New York.



"Tutti in And Just Like That sono entusiasti di poter continuare con le trame di questi amati personaggi di Sex and the City e con gli attori che li hanno resi adorabili" ha affermato il produttore esecutivo Michael Patrick King.

Chris Noth è destinato a tornare nel ruolo dell'iconico interesse amoroso di Carrie, Mr. Big. L'ex star di Grey's Anatomy, Sara Ramirez, reciterà nel ruolo di Che Diaz. Non farà parte del progetto nemmeno il creatore dello show, Darren Star.

Cantone tornerà nel ruolo di Anthony Marentino, amico di Charlotte ed ex wedding planner. David Eigenberg sarà Steve Brady, marito di Miranda. Willie Garson tornerà nel ruolo di Stanford Blatch, confidente di Carrie, e infine Evan Handler sarà ancora Harry, avvocato divorzista di Charlotte, di cui è diventato il marito. E Smith tornerà nel revival?



