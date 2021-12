Sex and the City, Chris Noth è stato accusato di violenza sessuale

Due donne di 40 e 31 anni, chiamate dai media americani con i nomi fittizi di Zoe e Lily, hanno affermato di esser state aggredite sessualmente in passato dall'attore Chris Noth. Entrambe non si conoscono e hanno raccontato la loro storia a The Hollywood Reporter, a distanza di mesi l'una dall'altra.

Secondo le loro dichiarazioni, l'uscita del revival di Sex and the City, And Just Like That -si è svolto in questi giorni l'evento a Milano - nel quale Noth riprende il suo iconico ruolo di Mr. Big, ha fatto riaffiorare dolorosi ricordi di quei fatti che affermano si siano svolti a Los Angeles nel 2004 e New York nel 2015.

Per proteggere la loro privacy, THR ha consentito alle due donne di utilizzare degli pseudonimi.



Nel 2004 Zoe, dopo essersi diplomata al college, si è trasferita a Los Angeles, lavorando per un'azienda che aveva legami d'affari con Noth e altre celebrità; racconta di essere stata violentata dall'attore, 49 anni all'epoca, dopo un invito in piscina a West Hollywood e di essere poi stata accompagnata al Cedars Sinai Hospital dalla sua amica.

Lily lavorava come cameriera nella sezione vip di un nightclub di New York, ed era una fan di Noth. Secondo il suo racconto l'attore, 60 anni all'epoca, la invitò a cena ma quando arrivarono all'orario da lui fissato la cucina era chiusa. Noth avrebbe invitato la donna nel suo appartamento al Greenwich Village e lì avrebbe cercato inizialmente di baciarla per poi commettere la violenza.



Chris Noth ha inviato questa dichiarazione a The Hollywood Reporter:"Le accuse contro di me, fatte da due persone che ho incontrato anni fa, anche decenni fa, sono categoricamente false. Queste storie potrebbero essere di 30 anni fa o 30 giorni fa ma 'no significa no' e questa è una linea che non ho superato. Gli incontri sono stati consensuali; è difficile non mettere in discussione il tempismo di uscita di queste storie. Non so per certo perché stanno emergendo ora ma so questo: non ho aggredito queste donne".



Su Everyeye trovate le nostre prime impressioni su And Just Like That, revival nel quale Chris Noth è tornato nei panni di Mr. Big.