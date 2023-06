Sex and the City, Chris Noth si difende dalle accuse: 'Non ho mai aggredito quelle donne'

Dopo le accuse di violenza sessuale per Chris Noth, l'attore di Sex and the City, The Good Wife e Law & Order ha visto drasticamente ridimensionato il suo ruolo su schermo; eppure, stando a un suo recente annuncio, un'esclusione del genere non ha motivo di esistere.

In particolare, Noth avrebbe negato qualsiasi accusa sul suo conto. "Di solito non rispondo a questo tipo di cose" scrive sul proprio profilo Instagram. "E so che le persone amano il dramma e il gossip... ma quell'articolo [del New York Post]... no, non ha davvero alcun senso. Volevo soltanto che voi lo sapeste".

Era il dicembre 2021 quando due donne svelarono a The Hollywood Reporter di essere state violentate da Noth in episodi separati, uno nel 2004 e l'altro nel 2015. Tuttavia – aggiunge l'attore – "queste storie potrebbero essere di 30 anni fa o 30 giorni fa, un no è sempre un no, e questa è una linea che personalmente non ho mai oltrepassato. Gli incontri sono stati consensuali. È difficile mettere in discussione la tempistica di queste due storie che sopraggiungono adesso. Non so perché stia accadendo proprio ora, ma una cosa la so per certo: non ho mai aggredito quelle donne". Giorni dopo, però, una terza donna si è fatta avanti grazie a The Daily Beast.

"Sosteniamo le donne che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro esperienze dolorose" ha dichiarato Sarah Jessica Parker, attrice protagonista di Sex and the City. "Siamo consapevoli di quanto debba essere difficile, perciò siamo grati per le loro azioni". A proposito, qual è stata la reazione del cast di Sex and the City dopo le accuse a Chris Noth?