Sex and the City, più diversità nel revival: arrivano tre nuove attrici

Lo scorso gennaio è stato annunciato il ritorno di Sex and he City sul piccolo schermo con un revival prodotto da HBO Max, e adesso si lavora sodo per creare un cast e una crew più eterogenei.

Mentre Sex and The City è senza dubbio uno dei titoli più iconici dei primi 2000 (la serie targata HBO ebbe sei stagioni che andarono in onda dal 1998 al 2004), all'epoca la diversità e la sua rappresentazione in televisione non erano probabilmente tra i primi obiettivi dello show, e per rimediare a questa mancanza, sia davanti che dietro la cinepresa, la nuova produzione sta prendendo i dovuti provvedimenti.

"I produttori esecutivi Sarah Jessica Parker e Michael Patrick King non volevano raccontare una storia con una writing room composta solo di persone bianche, o un cast composto solo da attori bianchi, perché non riflette New York. Per questo stanno cercando di essere più consapevoli nel comprendere come [la nostra] New York possa riflettere la New York di oggi" aveva dichiarato già in precedenza Casey Bloys, CCO di HBO Max.

Ecco allora che, non solo metà della writing room de revival sarà composta da sceneggiatori di colore, ma anche tre delle nuove aggiunte al cast della serie saranno attrici di diversa etnia.

Si starebbe infatti pensando di espandere la cerchia sociale di Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte Kistin Davis) - orfana però di Samantha, come ampiamente annunciato - con almeno cinque o sei nuovi personaggi che entreranno nello show in qualità di series regular.

Ma non preoccupatevi: se siete fan di Samantha (Kim Cattrall) potete star tranquilli, perché il vostro personaggio non verrà "fatto fuori"... "Come nella vita reale, le persone entrano ed escono dalla nostra vita. Le amicizie possono sbiadire, ma possono nascerne anche di nuove. Quindi credo sia tutto estremamente indicativo dei reali stadi della vita" commentava ancora Bloys.

Attendiamo dunque nuovi aggiornamenti di casting sul revival di Sex and the City.