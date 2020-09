Sex and the City tra finzione e realtà: quando l'autrice rubò il fidanzato a Carrie

Quando Candace Bushnell tratteggiò il personaggio di Carrie Bradshaw, principale protagonista nonché voce narrante di Sex and the City, lo fece ispirandosi in larga parte al suo vissuto e alla sua personalità, al punto da rendere il personaggio di Sarah Jessica Parker un suo perfetto alter-ego.

Fin qui tutto normale, in fondo: l'autrice che si riconosce nel suo personaggio fa parte di quelle dinamiche vecchie come il mondo e, anzi, spesso necessarie al perfetto funzionamento dello show. Non fosse che, in questo caso, le cose siano andate leggermente oltre: Bushnell arrivò infatti al punto di rubare il fidanzato alla sua stessa creazione!

In una recente intervista l'autrice dell'iconica serie TV ha infatti raccontato di aver frequentato per un certo periodo John Corbett, volto del primo fidanzato di Carrie Aidan Shaw: "Sono andata a cena con John Corbett. È stato romantico, ma tutto quello che riuscivo a pensare era 'mia mamma mi ucciderà'" ha raccontato Bushnell in una recente intervista, spiegando anche quanto sua madre odiasse il personaggio di Aidan.

"Non avrei mai potuto parteggiare per il team Aidan per vari motivi, ma uno di questi, forse il principale, era che mia madre odiava Aidan!" ha concluso l'autrice di Sex and the City. Cosa dire: un ottimo metodo per farsi odiare in un colpo solo dalla madre e da quella che per certi versi possiamo considerare sua figlia! A proposito di Carrie, intanto: qualche tempo fa Sarah Jessica Parker è stata denunciata da una sua dipendente.