Sex and the City: HBO pronta a lanciare una nuova serie limitata

Da ormai circa 10 anni si parla si parla della possibilità di realizzare un terzo film dedicato al mondo di Sex and the City, e ora sembra che le storie di Carrie Bradshaw e compagne potranno finalmente trovare la giusta conclusione ma, ciò avverrà in una serie limitata.

Secondo quanto riferito, HBO Max sarebbe pronta a far rivivere l'iconico franchise comico con alcuni episodi che ci mostreranno il ritorno delle amatissime con le amatissime Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon rispettivamente nel ruolo di Carrie, Charlotte e Miranda. Sembra invece che Kim Cattrall non vestirà nuovamente i panni di Samantha. L'attrice da tempo aveva rivelato il desiderio di lasciarsi alle spalle il mondo di Sex and The City, soprattutto per via del complicato rapporto con le sue ex colleghe.

L'attrice aveva infatti ammesso di non aver in alcun modo instaurato un'amicizia reale con le altre star di Sex and the City, sottolineando un comportamento poco riguardoso soprattutto da parte di Sarah Jessica Parker che l'aveva accusata di voler fare eccessivamente la diva: "Non so quale sia il suo problema e tutti pensano che siamo amiche ma non è così. Personalmente non ho mai chiesto denaro, progetti. E quest'idea che io mi comporti da diva è ridicola. Semplicemente non ho intenzione di tornare ad interpretare Samantha ma non ho alcun rimpianto riguardo alla serie. Si tratta di un lavoro concluso e avrei voluto che Sarah fosse più gentile con me. Non siamo mai state amiche. Siamo state colleghe ed è un buon modo per avere una relazione. Non le vedo più da tempo ma il nostro terreno comune era la serie ed ora è finita".

Voi cosa pensate di questo possibile show di HBO Max? Fatecelo sapere nei commenti.