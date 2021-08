Sex and the City, John Corbett ha sposato Bo Derek dopo 20 anni d'amore

John Corbett è entrato nel cuore del pubblico interpretando Aidan Shaw in Sex and The City ed è pronto anche a tornare nel revival ma prima di farlo ha deciso di convolare a nozze con la sua compagnia di vita Bo Derek.

Ora Corbett è un uomo sposato, dopo 20 anni di relazione con l'attrice Bo Derek. Questa meravigliosa notizia è stata data da lui stesso di recente ospite a The Talk, quando l'attore ha informato il presentatore e amico Jerry O'Connell che la coppia si è sposata "nel periodo natalizio" l'anno scorso.



"Ho notato il tuo anello e stavo per dire qualcosa, ma non in diretta televisiva. Ma wow, congratulazioni!" ha risposto O'Connell.



Corbett, che anche i fan di Il mio grosso grasso matrimonio greco riconosceranno con affetto, ha ammesso che lui e Derek sono "persone piuttosto riservate", da qui la mancanza di un annuncio pubblico.



"Questa è la prima volta che uno di noi due ha detto qualcosa pubblicamente al riguardo perché in realtà non abbiamo avuto un'opportunità. Sei mio amico, e ora credo di averlo detto a tutta l'America o al mondo. Dopo 20 anni abbiamo deciso di sposarci. Non volevamo che il 2020 fosse un anno da ricordare solo con odio. Ci siamo detti di realizzare qualcosa di bello.”



Scoprite chi tornerà nel cast di Sex And the City e date un'occhiata alle foto di Mr. Big e Carrie avvistati sul set di And Just Like That, il sequel di Sex and the City, che andrà in onda su HBO Max.