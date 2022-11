Sex and the City, per John Oliver: ''Quel buono a nulla di Mr. Big vota Trump''

Più di un anno fa HBO ha annunciato una nuova serie di Sex and the City, l'oramai iconico sceneggiato ambientato a New York con protagonista la stilosissima Carrie Bradshaw. Entrati nell'immaginario comune, i personaggi hanno anche superato il limite dello schermo televisivo e lo sa bene John Oliver.

Durante il suo talk show Last Week Tonight il comico John Oliver ha preso di 'mira' Mr. Big (Chris Noth), che per l'innamorata protagonista Carrie è ''uno di quei ragazzi di New York con una grande personalità, lo si nota appena si entra in una stanza. L'ho chiamato Mr. Big perché è come un grande uomo in un campus''.



Inserito nella lista di Comcast come uno dei personaggi più intriganti della TV, per Oliver il signor Preston è, non solo un trumpiano, ma anche un tantino insignificante: "Mr. Big è un po' pomposo, buono a nulla e onestamente mi dà l'impressione di uno che vota Trump", aggiungendo: ''Mi interessa la questione, perché so che anche a Carrie interesserebbe. Già me la immagino lì, in un angolo e devastata dalla notizia".



Con gli ultimi aggiornamenti sul revival di Sex and the City risalenti a febbraio 2021, non ci resta che attendere impazienti l'uscita di qualche maggiore informazione e novità sulla lavorazione degli episodi sulla vita di Carrie e delle sue tre amiche Miranda Hobbes, Charlotte York e Samantha Jones!