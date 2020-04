Sex and the City: Mr. Big si mostra su Instagram con un look inedito

I fan di Sex and the City ricorderanno con piacere il fascino di Mr. Big, l'eterno amore di Carrie. Chris Noth, l'attore che ha interpretato il personaggio nello show ha pubblicato sul suo profilo Instagram una nuova immagine che potrebbe scioccare chi lo ricorda tra i protagonisti della serie. Il look mostrato è infatti piuttosto inedito.

L'attore ha pubblicato un'immagine che lo ritrae completamente rasato, spiegando la sua scelta:"Ho deciso che trattare coi capelli fosse superfluo durante questo periodo di quarantena".

La scelta di Chris Noth ha trovato l'approvazione della sua celebre co-star in Sex and the City, Sarah Jessica Parker, che ha commentato in questo modo:"Perché hai aspettato così tanto?".



Chris Noth ha interpretato Mr. Big per 41 episodi, dal 1998 al 2004, diventando di fatto il personaggio maschile di maggior rilevanza all'interno di uno show quasi completamente al femminile, quantomeno nei ruoli da protagonista. Il suo nome non viene mai menzionato fino all'ultimo episodio dell'ultima stagione.

Noth è rimasto in ottimi rapporti con la sua compagna di set, Sarah Jessica Parker, e nel corso della carriera ha ottenuto notorietà soprattutto grazie al piccolo schermo, in serie come Law & Order, nel ruolo del detective Mike Logan, e show come The Good Wife, Manhunt: Unabomber e Giulio Cesare, interpretando Pompeo.

A distanza di anni dalla fine dello show, che fine hanno fatto le protagoniste di Sex and the City? La scorsa settimana il cast ha ringraziato i medici e gli infermieri impegnati nella lotta al Coronavirus.