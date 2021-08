Sex and The City: le protagoniste sono amiche anche nella realtà?

Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda, protagoniste di Sex and The City, sono state inseparabili per ben 6 stagioni e due film, portando molti a pensare che il loro rapporto sullo schermo fosse in realtà la proiezione di un'amicizia reale. Tuttavia, non sarebbe proprio così. A darne conferma sono state le stesse attrici nel corso degli anni.

Le voci, in verità, sono nate nel 2017, quando si parlava del possibile arrivo di un terzo film ispirato alle avventure delle quattro protagoniste di SATC. In quell'occasione pare che Kim Cattrall, interprete di Samantha e Sarah Jessica Parker aka Carrie, avessero avuto un brutto litigio, che non si è mai risolto. Ovviamente, in vista dell'arrivo del revival, Parker ha prontamente chiarito di non odiare Cattrall. Tuttavia questo evento ha fatto pensare.

In quell'occasione, l'interprete di Samantha, oltre a chiarire di non voler tornare ad interpretare quel ruolo, ha anche raccontato come stanno i rapporti tra le quattro protagoniste, e come sono sempre stati. "Noi quattro non siamo mai state amiche. Certo, siamo state colleghe, che comunque è una bella relazione. Ma ormai non le vedo più da molto. Tutto ciò che avevamo in comune era la serie, e ora la serie è finita," ha spiegato Kim Cattrall. Ed è giusto così dopotutto.

Sex and The City è stata una serie che ha dato molto alle quattro attrici, e in cui sono state delle colleghe molto professionali. Ma niente di più. Adesso, attendiamo il revival dello show in arrivo su HBO Max, che riporterà sui nostri schermi Carrie, Charlotte e Miranda aka Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon.