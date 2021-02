Sex and the City, nel revival di HBO MAX mancherà un importante personaggio

Annunciato ufficialmente lo scorso gennaio con il titolo di And Just Like That, l'atteso revival di Sex and the City targato HBO Max dovrà fare a meno di un altro personaggio chiave della serie originale oltre a Kim Cattrall.

Secondo quanto riportato da Page Six (via IndieWire), infatti, è ormai confermato che l'attore Chris Noth non riprenderà i panni di Mister Big nel nuovo show. Come i fan della serie già sapranno, Mister Big era l'interessa amoroso del personaggio di Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw: i due che si sono sposati nel film del 2008, e nel sequel del 2010 hanno deciso di dare un'altra chance al loro matrimonio nonostante diversi problemi coinugali.

Mentre alcune voci sostengono che sarà assente dal revival anche David Eigenberg, l'interprete di Steve Brady, il sito fa sapere che in realtà l'attore è ancora in trattative con HBO Max per avere una parte nella nuova serie TV. È invece confermata la presenza della Parker, Cynthia Nixon e Kristen Davis rispettivamente nei panni di Carrie, Miranda e Charlotte.

Per quanto riguarda gli sceneggiatori, la comica e autrice Samantha Irby, la scrittrice Rachna Fruchbom e il produttore Keli Goff si sono recentemente uniti al gruppo di veterane formato Julie Rottenberg e Elisa Zuritsky, che lavoreranno insieme a Michael Patrick King.

Nel frattempo, la Parker ha chiarito la questione tra lei e Kim Cattrall.