Sex and the City, nel revival di HBO Max si parlerà anche di COVID

Il revival di Sex and the City in programma per HBO Max tratterà anche la pandemia tra le sue tematiche, come ha raccontato Sarah Jessica Parker in una recente intervista.

Ai microfoni di Vanity Fair, Sarah Jessica Parker ha parlato del nuovo revival di Sex and the City in sviluppo per la piattaforma streaming di HBO Max, anticipando ciò che possiamo aspettarci dai nuovi episodi.

"È incredibilmente differente, e in maniera davvero entusiasmante" ha affermato "I nuovi sceneggiatori infonderanno la serie di nuove esperienze di vita, visioni politiche e sociali".

E, ovviamente, non potrà mancare l'argomento più attuale di tutti: "Il COVID sarà parte della storyline, perché è parte della città nella quale vivono i personaggi. E come ha cambiato i rapporti una volta che gli amici sono scomparsi? Ho grande fiducia negli sceneggiatori, e nel fatto che esamineranno tutto al meglio".

L'annunciato revival seguirà Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Kristin Davis) e Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), ora cinquantenni, nelle loro vite private e professionali. La serie sarà composta di 10 episodi da mezz'ora, e vedrà la città di New York come "quarto personaggio", stando alle parole di Parker, dato che Kim Cattrall non tornerà nel ruolo di Samantha Jones: "Ci saranno un sacco di nuovi personaggi per i quali siamo estremamente entusiasti, ma non stiamo cercando di creare un quarto membro del gruppo [per rimpiazzare Samantha]. La città di New York sarà il quarto personaggio".

Le riprese dovrebbero iniziare la prossima primavera, ovviamente nella Grande Mela.