Sex and The City, nel revival ci sarà un grande ritorno per i fan della serie

A pochi mesi dall'annuncio, da parte di Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon, di un revival di Sex and The City, il progetto inizia a prendere corpo, e si registrano le adesioni da parte di alcuni degli attori che negli anni hanno animato la serie. Una conferma arrivata da poco farà senz'altro piacere ai fan di Carrie e le altre.

Stiamo parlando di John Corbett (Il mio grosso grasso matrimonio greco), che in Sex and The City ha interpretato dal 2000 al 2003 Aidan Shaw, l'affascinante fidanzato (per un po' di tempo) della scrittrice Carrie Bradshaw.

L'ha confermato lo stesso attore a Page Six, definendo il suo coinvolgimento nel revival "molto eccitante" e anticipando che il suo personaggio apparirà in diversi episodi. "Mi piace tutta quella gente, sono sempre stati tutti gentili con me" ha aggiunto.

In Sex and The City, dopo la rottura del fidanzamento Carrie sposava Mr. Big, e anche Aidan riusciva a rifarsi una vita. Qualche tempo fa abbiamo visto il nuovo look di Chris Noth, ma l'attore che ha interpretato Mr. Big non sarà nel revival, così come Kim Cattrall, l'interprete di Samantha Jones.

"Proprio come nella vita reale, le persone entrano nella tua vita, le persone se ne vanno. Le amicizie svaniscono e ne iniziano di nuove" ha detto a TVLine Casey Bloys, chief content officer di HBO Max.

