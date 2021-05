Sex and the City: Sara Ramirez si unisce al cast del revival, svelato il titolo dello show

Il revival di Sex and the City in produzione per HBO Max dà il benvenuto a un nuovo membro del cast, e rivela il proprio titolo ufficiale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La prima new entry del revival è Sara Ramirez, la Dottoressa Callie Torres di Grey's Anatomy, che andrà a ricoprire uno dei tre ruoli anticipati in precedenza per rendere Sex and the City uno show più aperto alla diversità e alla rappresentatività (e che aiuteranno a sopperire all'assenza di Kim Cattral).

Ramirez, che si identifica come non binaria, darà infatti il volto a un personaggio anch'esso di genere non binario e queer, Che Diaz.

"Che Diaz è un comico non binario e queer che conduce un podcast di cui Carrie è spesso ospite" si legge nella descrizione fornita per il personaggio "Che è una grande presenza dal grande cuore il cui senso dell'umorismo oltraggioso e progressista, assieme alla sua visione degli esseri umani e dei ruoli di genere hanno reso il podcast estremamente popolare".

Inoltre, lo show prenderà il nome da una delle sue iconiche frasi, And Just Like That...

"Tutti qui a And Just Like That... siamo più che elettrizzati all'idea che un'attrice talentuosa come Sara Ramirez si sia unita alla famiglia di Sex and the City" ha affermato lo showrunner Michael Patrick King "Sara ha un talento unico nel suo genere, ed è a suo agio sia con l'elemento comedy che drammatico. Ci sentiamo davvero pieni di ispirazione nell'ideare questo nuovo personaggio per lo show".

Le riprese di And Just Like That... inizieranno quest'estate a New York.