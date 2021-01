Sex and the City, Sarah Jessica Parker chiarisce su Kim Cattrall: 'Non è vero che la odio'

Tramite un video condiviso su Instagram, nelle ultime ore Sarah Jessica Parker ha annunciato l'arrivo di una nuova serie limitata di Sex and the City in arrivo su HBO Max a data ancora da definirsi.

Intitolato And Just Like That, il revival sarà composto da 10 episodi e seguirà le vicende di Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis). Mancherà invece Kim Cattral, la celebre interprete di Samantha che aveva rivelato la volontà di lasciarsi alle spalle Sex and the City già da diverso tempo.

Quando i fan hanno iniziato a notare l'assenza del personaggio della Cattrall, nei commenti qualcuno ha ricordato i suoi trascorsi con l'interprete di Carrie, riferendosi alla vociferata faida tra le due attrice che sarebbe andata avanti dietro le quinte.

"Non è vero che la odio" ha chiarito la Parker rispondendo ad uno dei commenti sotto al video-annuncio, che potete trovare in calce all'articolo. "Non l'ho mai detto, e mai lo farei. Samantha non fa parte di questa storia, ma sarà sempre una di noi. Non importa dove siamo o cosa facciamo."

Contattato da The Wrap, un rappresentante della Cattrall in ogni caso non ha voluto rivelare i motivi che hanno spinto l'attrice a non prendere parte al revival.