Sex And The City, Sarah Jessica Parker omaggia Willie Garson con un toccante post

La scomparsa di Willie Garson ha scosso il mondo dello spettacolo, l’attore era amato e conosciuto dal grande pubblico per i suoi ruolo in Sex And the City e White Collar tra gli altri. La sua amica e collega, Sarah Jessica Parker, ha condiviso sui social un toccante tributo al suo defunto co-protagonista.

Garson, che nella serie interpretava il migliore amico di Sarah Standford Blatch è morto la scorsa settimana all'età di 57 anni. L'attore, che dovrebbe apparire nello spin-off di Sex and the City intitolato And Just Like That, è morto a causa di un cancro al pancreas.



Per onorare la sua memoria e ricordare i loro 30 anni di amicizia, Parker ha usato Instagram:



“È stato insopportabile. A volte il silenzio è una dichiarazione.

Della gravità. L'angoscia. L'entità della perdita di un'amicizia di oltre 30 anni. Una vera amicizia che ha visto condividere segreti, avventure, una famiglia professionale condivisa, verità, concerti, viaggi su strada, pasti, telefonate a tarda notte, una devozione reciproca alla genitorialità e tutti i dolori e le gioie che accompagnano, trionfi, delusioni, paure, rabbia e anni trascorsi sui set (soprattutto nell'appartamento di Carrie) e ridendo fino a tarda notte sia come Stanford che come Carrie e Willie e SJ.

Willie. Mi mancherà tutto di te. E riviviamo i nostri ultimi momenti insieme. Rileggerò ogni messaggio dei tuoi ultimi giorni e scriverò le nostre ultime telefonate.

La tua assenza un cratere che riempirò con la benedizione di questi ricordi e di tutti quelli che sono ancora nei recessi della mia mente che devono ancora emergere.

Il mio affetto e le più sentite condoglianze a te caro Nathen. Eri e sei la luce della vita di Willie e il suo più grande successo è stato essere tuo padre.”



Il tributo di Parker a Garson arriva dopo che il produttore esecutivo di Sex and the City, Michael Patrick King, ha elogiato il defunto attore per il suo "spirito e la sua dedizione".



"La famiglia Sex and the City ha perso uno dei suoi membri", ha detto in una dichiarazione. "Lo spirito di Willie e la sua dedizione al suo mestiere erano presenti ogni giorno durante le riprese di And Just Like That. Era lì - dandoci tutto se stesso - anche quando era malato. La sua moltitudine di doni come attore e persona mancherà a tutti. In questo momento triste e buio siamo confortati dal nostro ricordo della sua gioia e della sua luce".



Potete dare un'occhiata al promo di And Just Like That, sequel di Sex and the City, che andrà in onda su HBO Max prossimamente.