Sex and the City: Sarah Jessica Parker vittima di un furto di zucche

Attraverso un video pubblicato sul suo account Instagram, Sarah Jessica Parker ha documentato il furto delle zucche che l'attrice, insieme al marito Matthew Broderick, aveva posato fuori dall'ingresso della propria abitazione a New York. La casa delle due star non è stata l'unica del quartiere presa di mira dai ladruncoli di Halloween.

Nel video pubblicato su Instagram, Sarah Jessica Parker dichiara:"Tutte le nostre zucche sono state rubate, così come tutte le altre zucche nella nostra zona. Si tratta ufficialmente della rapina di Halloween 2019. Mio marito ha dichiarato 'la correttezza è morta'. Ma recupereremo l'intaglio molto presto. Troveremo zucche last minute e speriamo in questo caso che non rimangano al freddo".



Le zucche erano arrivate dal Massachusetts e dopo il furto - avvenuto mercoledì - Parker e Broderick hanno dovuto recuperarne altre, grazie all'intervento altruista e generoso di alcune persone del luogo. Nei commenti al video di Sarah Jessica Parker sono molti gli utenti che si chiedono:"Chi ruba delle zucche?".

E soprattutto, chi penserebbe mai di rubare delle zucche a Sarah Sanderson (la strega del film Hocus Pocus, interpretata proprio da Sarah Jessica Parker).

Parker ha ringraziato i vicini che hanno voluto sostituire le zucche rubate:"Oh, mio Dio. Guarda! Qualcuno ci ha lasciato delle zucche! Dolci, gentili, premurose, care persone...sono così commossa, è così bello. Non necessario, ma profondamente apprezzato. La moralità è viva e vegeta. Mi sento di nuovo intera, grazie mille!".

A gennaio Sarah Jessica Parker aveva annunciato il ritorno di Carrie, mentre nel 2018 ha recitato in Here and Now, al fianco di Renée Zellweger.