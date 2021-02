Sex and the City, ecco in che modo lo show potrebbe spiegare l'assenza di Samantha!

I fan di Sex and the City non possono fare a meno di chiedersi come potrebbe essere affrontata l'assenza di Samantha Jones nel prossimo revival dello show. Kim Cattrall si è rifiutata di tornare a recitare nella serie cult insieme alle sue colleghe storiche e di conseguenza uno dei personaggi principali mancherà all'appello.

Nel corso di un'intervista pubblicata due giorni fa, Casey Bloys, Chief Content Officer di HBO Max ha spiegato a TVLine in che modo la prossima serie revival di Sex and the City, composta da 10 episodi, potrebbe spiegare l'assenza di Samantha.

"Proprio come nella vita reale, le persone entrano nella tua vita, le persone se ne vanno" ha spiegato Bloys "Le amicizie svaniscono e iniziano nuove amicizie. Quindi penso che sia tutto molto indicativo delle fasi reali, le fasi effettive della vita".



Bloys ha proseguito:"Stanno cercando di raccontare una storia onesta sull'essere una donna sulla cinquantina a New York. Quindi dovrebbe sembrare tutto organico in qualche modo, e gli amici che hai a 30 anni potresti non averli quando ne hai 50".

I fan non hanno ancora elaborato l'addio di Kim Cattrall allo show, sembrerebbe anche per alcune frizioni con le ex colleghe.

Sarah Jessica Parker ha smentito l'odio per Kim Cattrall e ha commentato in questo modo il mancato ritorno di Samantha:"Non fa parte di questa storia ma farà sempre parte di noi".



Seguite gli ultimi aggiornamenti sul revival di Sex and the City, pronto ad entrare in produzione nei prossimi mesi.