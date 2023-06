Sex and the City, su Sky arrivano And Just Like That 2 e gli episodi della serie originale

Dopo la conferma ufficiale del ritorno di Kim Cattrall in And Just Like That 2, le sorprese per i fan di Sex and the City continuano grazie a Sky e alla piattaforma di streaming on demand NOW.

Dal 23 giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriverà l’attesissima seconda stagione della serie Sky Exclusive AND JUST LIKE THAT…, il nuovo capitolo di Sex and the City creato dal produttore esecutivo Michael Patrick King e di cui è stato rilasciato il trailer ufficiale con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, che come al solito potete riprodurre all'interno dell'articolo.

E per celebrare i 25 anni dalla messa in onda del primo episodio di Sex and the City, che ha segnato la storia del piccolo schermo rivoluzionando la rappresentazione delle donne in TV e della sessualità femminile, dal 18 al 23 giugno al canale 113 si accende SKY SERIE MARATONE – SEX AND THE CITY (25° ANNIVERSARIO): tutte le sei stagioni del cult HBO, una al giorno, riproposte integralmente. Tutte le stagioni saranno ovviamente disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

Infine, come se non bastasse, il 18 giugno in prima serata su Sky Documentaries e in simulcast su Sky Serie arriva AND JUST LIKE THAT… IL DOCUMENTARIO, disponibile anche on demand e in streaming, per uno sguardo unico dietro le quinte delle riprese del nuovo capitolo And Just Like That…, con filmati e interviste inedite, tra cui quelle a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, con membri storici del cast e nuovi arrivati, oltre a scrittori, costumisti, produttori e troupe.

