Sex and the City su Sky: scoprite 10 fantastiche curiosità

Sky ha inaugurato il nuovo canale Sky Atlantic Confidential sul canale 11, visibile a tutti i clienti con servizio HD attivo nel proprio abbonamento, e tra gli show disponibili figura anche Sex and the City, con le avventure di quattro amiche nell'avvincente quotidianità di Manhattan, tra amore, sesso, lavoro e aspirazioni.

Per omaggiare lo sbarco di Sex and the City vi sveliamo dieci fantastiche curiosità che riguardano la serie con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

Lo show è basato sull'omonimo romanzo della scrittrice Candace Bushnell e i diritti per la serie tv furono acquistati per 60.000 dollari, nonostante il successo non fosse certo garantito.

La serie tuttavia si rivelò un autentico boom, apprezzato da critica e pubblico, tanto da vincere sette Emmy Award e otto Golden Globe.



Il 6 giugno 1998 andò in onda la prima puntata e da subito il pubblico impazzì per le storie raccontate nello show tutto al femminile.

Sarah Jessica Parker interpreta Carrie nella serie, la protagonista principale, e l'iconico tutù rosa che compare nella sigla dello show costò soltanto cinque dollari.

Il grande amore di Carrie è Mr. Big, interpretato da Chris Noth, ma il vero nome del personaggio (John) non verrà mai nominato fino all'episodio finale.

La produzione dovette imbastire un'importante opera di convincimento per avere il sì di Kim Cattrall e affidarle il ruolo di Samantha Jones. Il personaggio di Cynthia Nixon ha i capelli rossi ma l'attrice è bionda e quindi per esigenze di copione dovette tingerli.

Il cognome del personaggio di Charlotte cambia rispetto al romanzo, da Ross a York. Il grande successo della serie diede vita a due film capaci d'incassare rispettivamente 410.000.000 di dollari e 290.000.000 di dollari. Su Everyeye trovate il video del cast che ringrazia i medici per la lotta al Coronavirus e il nuovo look di Chris Noth durante la quarantena.