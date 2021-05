Sex and the City, Smith tornerà nel revival? Le parole di Jason Lewis

Inizia a delinearsi con precisione il revival di Sex and the City che vedrà il ritorno di Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis nello show cult che le vede interpretare un gruppo di amiche di New York City, divise tra la vita professionale e quella privata. Ma quali saranno gli altri protagonisti? Ci saranno ritorni dal passato?

Jason Lewis, che interpretò l'interesse amoroso di Samantha, Jerry 'Smith' Jerrod, nell'ultima stagione e nei due film seguenti, ha confermato che non riprenderà il personaggio nel revival.

In un'intervista rilasciata al The Daily Front Row, all'attore è stato chiesto se fosse stato contattato per prendere parte al revival di HBO:"Non è stato fatto, ma sarei l'ultimo a saperlo!".



"Per quanto apprezzi l'adulazione" ha dichiarato Lewis "La conversazione riguarda le ragazze". Sebbene significativa, la sua omissione non è sorprendente, in quanto il suo personaggio era principalmente legato a Samantha e l'attrice Kim Cattrall ha confermato che non sarebbe tornata.

Casey Bloys, chief content di HBO Max, ha spiegato:"Proprio come nella vita reale, le persone entrano nella tua vita e se ne vanno. Le amicizie svaniscono e iniziano nuove amicizie. Quindi penso sia tutto molto indicativo delle fasi reali della vita".

In ogni caso nel revival ci sarà un grande ritorno, molto amato dai fan.



