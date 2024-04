Sex and the City senza tempo: esordio su Netflix e subito in top10

Sex and the City è senza dubbio uno degli show di maggior successo della televisione della fine del secolo scorso e dell’inizio degli anni 2000, con il suo ritorno su Netflix in grado di accendere la vena nostalgica di molti appassionati facendo balzare la serie nella top 10 della classifica della piattaforma di streaming.

Dopo aver anticipato l’arrivo di Sex and the City su Netflix, torniamo ad occuparci dello storico prodotto HBO per valutare il primo e positivo impatto che il suo ritorno ha avuto sugli spettatori, evidentemente ansiosi di poter tornare a vivere le vicende raccontate nell’opera di Darren Star.

Secondo i dati relativi alla classifica dei più visti della settimana sulla piattaforma dalla N rossa, infatti, Sex and the City ha debuttato al terzo posto, restando dietro soltanto a Il Problema dei Tre Corpi e a Testament: La Storia di Mosè e riuscendo a superare i risultati fatti registrare da The Gentlemen di Guy Ritchie in una lista chiusa al decimo posto dalla seconda stagione del reality Physical: da 100 a 1.

Ricordiamo che lo show, ambientato a New York, segue, nel corso delle sue stagioni e dei suoi 94 episodi, le vicende sentimentali di quattro amiche, mettendo spesso in primo piano il racconto della situazione femminile all'interno della società e dei nuclei familiari.

In attesa di capire se la serie riuscirà a mantenere un piglio adeguato su vecchio e nuovo pubblico, vi lasciamo alle parole di Billy Eichner su Sex and the City.

