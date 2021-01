Sex and the City torna! HBO annuncia una nuova serie TV

Qualche settimana fa vi avevamo parlato della possibilità di una nuova serie limitata per Sex and the City e quella che sembrava una semplice supposizione è finalmente diventata realtà. Ora è certo, rivedremo Sarah Jessica Parker e compagne sul piccolo schermo con un nuovo show intitolato And Just Like That...

L'annuncio è giunto nelle scorse ore proprio dall'interprete di Carrie Bradshaw che sui suoi profili social ha pubblicato un teaser del revival in cui una voce fuori campo dice: "É proprio così, la storia continua". Come si poteva immaginare, mancherà Kim Cattrall, la celebre interprete di Samatha che già da molto tempo aveva rivelato il desiderio di lasciarsi Sex and the City alle spalle e iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

La serie limitata che andrà in onda su HBO Max sarà composta da 10 episodi e ci mostrerà Carrie Bradshaw, Charlotte York e Miranda Hobbes alle prese con la vita da 50enni che dovranno destreggiarsi come al solito tra amici ed amanti. Questo annuncio ha fatto letteralmente impazzire i fan che non vedono l'ora di scoprire come Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon si confronteranno con questa nuova avventura. Le riprese partiranno presto e come sempre avranno come sfondo la Grande Mela.

Insomma, HBO Max mette a segno un altro colpo. Cosa vi aspettate da questo revival di Sex and The City? Come sempre, fatecelo sapere nei commenti.