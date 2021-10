Sex and the City, nel nuovo trailer Carrie annuncia la data di uscita del sequel!

L'esordio dell'attesissimo sequel di Sex and the City è più vicino di quel che si credeva. Nel nuovo trailer, l'attrice Sarah Jessica Parker annuncia direttamente dal set sulla Fifth Avenue la data d'uscita della serie revival su HBO Max!

Se finora l'ipotesi più diffusa era che il sequel potesse arrivare con l'inizio del nuovo anno, il ritorno di Carrie Miranda e Charlotte di Sex and the City è invece ormai alle porte dato che la nuova serie And Just Like That... debutterà su HBO Max a dicembre 2021.

Il revival della celebre serie vedrà il ritorno in scena di Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, mentre non farà parte del cast Kim Cattrall nel celebre ruolo di Samantha. And Just Like That... mostrerà l'evoluzione della loro amicizia dalle vicende complicate dei trent'anni, fino a quelle ancor più complicate dei cinquanta.

Per la serie revival, sono stati anche annunciati il ritorno di Chris Noth, nei panni di Mr. Big, e del migliore amico di Carrie Stanford Blatch, interpretato da Willie Garson, che purtroppo, due settimane fa è morto all'età di 57 anni per un cancro al pancreas con cui lottava da tempo.

Pochi giorni fa proprio Sarah Jessica Parker ha onorato Willie Garson in un lungo post su Instagram, ricordando la loro amicizia di una vita: "È stato insopportabile. A volte il silenzio è una dichiarazione. Della gravità. L'angoscia. L'entità della perdita di un'amicizia di oltre 30 anni". Al momento non è noto quale sarà il futuro del personaggio di Stanford, né se l'attore avesse già girato tutte le sue parti nella serie prossima all'uscita.