Sex And The City, tre nuovi ingressi nel cast del revival: ecco chi sono

L’attesissima serie revival dal titolo Sex and the City And Just Like That... continua a veder crescere il suo cast con tre nuovi ingressi appena annunciati, si tratta di Cree Cicchino, Cathy Ang e Niall Cunningham.

Ang interpreterà il personaggio di Lily Goldenblatt, la figlia maggiore di Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis) e del suo devoto marito Harry (Evan Handler).

Cunningham vestirà invece i panni di Brady Hobbes, figlio di Miranda (Cynthia Nixon) e Steve (David Eigenberg). Cicchino sarà invece la fidanzata di Brady, Luisa Torres.



Ang è stata fotografata alla Manhattan School for Music di New York City questo fine settimana mentre girava una scena con Alexa Swinton, che interpreta la sorella minore Rose. Sul posto sono stati avvistati anche Davis, Handler, Cunningham, Nixon, Eigenberg, Sarah Jessica Parker, Willie Garson e Mario Cantone.



Il nuovo capitolo seguirà Carrie (Parker), Miranda e Charlotte mentre affrontano il viaggio della complicata realtà della vita e dell'amicizia ancora più complicata quando si svolge nel decennio dei loro cinquant'anni. La serie sarà composta da 10 episodi e la produzione è iniziata nella Grande Mela a luglio, la prima foto ufficiale di Sex and the City And Just Like That... è già stata diffusa per la gioia dei fan.



Come saprete, Kim Cattrall ha deciso di non riprendere il ruolo di Samatha per il revival di Sex and The City, altri membri del cast confermati includono Chris Noth, Sara Ramirez, Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury e Karen Pittman.



And Just Like That...non ha ancora una data di uscita ufficiale, quanto siete curiosi di vedere il revival? Fatecelo sapere nei commenti!