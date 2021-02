Sex and the City: ecco gli ultimi aggiornamenti sull'attesissimo revival

La notizia del revival di Sex and the City ha fatto impazzire i fan di tutto il mondo che, non vedono l'ora di scoprire come proseguiranno le vicende sentimentali delle amatissime protagoniste.

E' già stato confermato che Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon torneranno rispettivamente nei loro ruoli di Carrie Bradshaw, Charlotte York e Miranda Hobbes ma, Kim Cattrall non tornerà come Samantha Jones. In molti si chiedono però quali altri iconici personaggi della serie originale potremo vedere in And Just Like That...

Di recente è intervenuto sulla questione David Eigenberg che ha rivelato di non conoscere ancora con precisione il destino del suo Steve Brady: "Vedremo cosa accadrà. Devo parlarne con alcune persone prima. Ho adorato quello show e vedremo come si evolveranno le cose".

Al momento, Eigenberg interpreta il ruolo di Christopher Herrmann in Chicago Fire e il suo personaggio è apparso anche nelle serie parallele Chicago Med e Chicago PD. Dunque dovrà quasi certamente capire prima come comportarsi nei riguardi di questi show NBC.

Intanto nuovi autori si aggiungono al revival di Sex and City; la comica e autrice Samantha Irby, la scrittrice Rachna Fruchbom e il produttore Keli Goff si sono uniti al gruppo di veterane formato Julie Rottenberg ed Elisa Zuritsky nella stanza degli scrittori.

Intanto è stato rivelato che nel revival di Sex and the City si parlerà anche di Covid-19.