Sex Criminals e Bitch Planet diventeranno serie TV grazie ad Amazon Prime Video

Secondo quanto riferito da Murphy's Multiverse, Amazon Prime Video ha messo in cantiere lo sviluppo di due serie televisive che adatteranno rispettivamente i fumetti Sex Criminals e Bitch Planet, pubblicati nel 2013 e nel 2014. Ad occuparsi degli adattamenti saranno Matt Fraction e Kelly Sue DeConnick che da poco hanno firmato con lo studio.

Sex Criminals, scritto da Fraction e disegnato da Chip Zdarsky, è stato pubblicato per la prima volta nel settembre 2013. La serie è incentrata su Suzie e Jon, due personaggi che hanno la capacità di fermare il tempo quando raggiungono l'orgasmo. Dopo aver capito che entrambi condividono la stessa capacità, i due la usano a loro vantaggio rapinando banche. La serie a fumetti, amatissima dai fan, si è conclusa nell'ottobre 2020.

Bitch Planet, che nasce dalla DeConnick e dall'artista Valentine De Landro, ha iniziato a essere pubblicato nel dicembre 2014. La serie, attualmente composta da 10 numeri, sarebbe in pausa e il suo ultimo numero è stato pubblicato nel 2017. La storia è ambientata in un futuro distopico in cui le donne non conformi vengono mandate in una prigione fuori dal pianeta.

Sia Sex Criminals che Bitch Planet sono pubblicati dalla Image Comics. Poiché si dice che l'accordo sia ancora in fase di trattative, è probabile che ci vorrà ancora un po' prima di sentire notizie ufficiali su entrambe le serie. Tuttavia, si può affermare che l'ingaggio di Fraction e DeConnick è un grande risultato per Prime Video, che ha ottenuto un grande successo con The Boys e Invincible, due serie a fumetti incentrate rivolte principalmente agli adulti.

E a proposito di queste ultime, Simon Pegg ha terminato le riprese di The Boys 4 confermando quindi il suo ritorno nei panni del padre di Hughie; per quanto riguarda la serie animata, il produttore di Amazon Studios ha confermato che la Stagione 2 di Invincible sarà distribuita in streaming nel corso di quest'anno.