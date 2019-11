Sex Education 2: finalmente la data d'uscita insieme alle nuove foto dei protagonisti!

Toccherà aspettare ancora qualche mese, dopodiché gli utenti Netflix potranno finalmente tornare a lezione di educazione sessuale da Otis, Maeve, Eric e tutti i loro compagni d'avventura: tramite Instagram la piattaforma ha infatti finalmente svelato la data d'uscita della seconda stagione di Sex Education.

Era noto da tempo, ovviamente, che i nuovi episodi dello show che tanto successo ha riscosso quest'anno avrebbero debuttato sul noto servizio streaming nel corso del 2020, ma ora sappiamo con precisione il momento in cui si darà il via alle danze: Sex Education 2 sarà infatti disponibile per tutti gli abbonati a Netflix a partire dal prossimo 17 gennaio.

L'annuncio è stato dato dall'account ufficiale di Netflix su Instagram, con la tagline "Imparare si fa sempre più dura" a fare da contorno alle nuove foto ufficiali dei protagonisti: nelle tre immagini postate via social vediamo l'ormai ex-coppia formata da Adam e Aimee, poi il nostro terzetto delle meraviglie composto da Otis, Eric e Maeve e, a completare il quadro, una foto di gruppo con Lily, Ola, Jackson e ovviamente quella che è forse il personaggio più amato dell'intero show, la sessuologa e madre di Otis Jean Milburn interpretata dalla star di X-Files Gillian Anderson.

Proprio Anderson era stata protagonista di alcuni scatti pubblicati alcuni giorni fa, mentre in precedenza abbiamo potuto osservare le prime foto dei tre nuovi personaggi di Sex Education.